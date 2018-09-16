被寵物貓傳染「兔熱病」！男子頸部長出3腫塊

2018-09-16 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名68歲的男子因頸部腫塊疼痛不已，再加上發燒，到醫院就診。醫師發現，腫塊已持續發炎2個月，經檢查後證實，男子罹患了罕見的腺體型兔熱病（Glandular Tularemia），其致死率可達60%以上。醫師表示，男子是被寵物貓傳染的。

《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）刊登的病例指出，男子的右側頸部自2個月前長出3個腫塊，他起初不願就診，不過腫塊讓他感到疼痛難耐，才前往醫院求助；進行驗血後，確認男子感染腺體型兔熱病；頸部的腫塊屬於淋巴結腫大，原因是兔熱病中的土倫病法蘭西斯氏菌（Francisella tularensis）入侵導致，淋巴結腫大也是典型兔熱病症狀之一。

該男子提到，貓是放養狀態下飼養的，寵物貓在自己感到不適的2天前死亡，獸醫研判，死因是貓白血病；醫師認為，應該是貓咪獵食了被感染的獵物，再傳染給飼主。男子接受抗生素治療4週後已完全康復。

兔熱病來源多為兔子和其他齧齒類動物，屬人畜共通疾病，人類感染原因可能是遭到蜱叮咬、接觸到受感染的動物及食用未煮熟的受感染動物肉，症狀因感染途徑而異，若罹患後未經治療，致死率高達60%，但大多數病例可以用抗生素治療。