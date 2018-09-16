爭議發言惹議...達賴：歐洲屬於歐洲人 難民得回自己家

達賴喇嘛表示，「我認為歐洲屬於歐洲人的，他們（難民）終究要重建自己的國家」。（美聯社）

2018-09-16 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕西藏精神領袖達賴喇嘛12日在瑞典一場會議上表示，「我認為歐洲屬於歐洲人的，他們（難民）終究要重建自己的國家」，此話一出立刻引來爭議，在社群網站上有不少人批評，他的話表現出無知和虛偽。

綜合外媒報導，曾獲得諾貝爾和平獎的達賴喇嘛，12日在瑞典馬爾默（Malmo）一場會議上談到難民問題，他認為歐洲有「道義上的責任」幫助正在面臨生命危險的難民，包括接收難民、為他們提供教育等，但是最終他們應該發展自己的國家。

達賴喇嘛表示，「我認為歐洲屬於歐洲人的，他們（難民）終究要重建自己的國家」。馬爾默是瑞典第3大城，當地有相當多的移民人口。

達賴喇嘛談話引來爭議，許多人認為達賴喇嘛的評論匪夷所思，他完全忽略了歐洲難民的起因；也有人諷刺他「難道達賴喇嘛不應該以身作則，返回西藏嗎？」不過，也有不少人認為達賴說的沒錯，難民最終應該返回自己的國家，並為建設自己的國家出力，網友認為這是中肯評論，也與達賴喇嘛本人經歷相關。

英國《獨立報》報導指出，達賴喇嘛過去也曾在難民問題上發表過爭議言論，2016年達賴喇嘛在接受《法蘭克福匯報》採訪時說過，「歐洲，例如德國，不能變成一個阿拉伯國家」，他當時還稱歐洲的「難民太多」。