遭人權組織指控打壓新疆 中國外交部辯：對中華充滿偏見！

面對人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）的指控，中國反批該組織「一貫對華充滿偏見」。（資料圖，美聯社）

2018-09-11 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國打著社會維穩的大旗，在新疆廣設1300個龐大的「政治再教育」營，強迫穆斯林學中文、唱愛國歌曲，對外卻稱是「職業培訓」，中國也因此遭美國人權組織譴責。而中國外交部發言人耿爽昨（10）日反駁，痛斥這些指控全都是「扭曲事實、搬弄是非」，中國政府依法保護公民的宗教信仰自由。

本報曾報導，美國人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）於昨日發表調查報告，指控中國政府系統性、大動作打壓新疆維吾爾自治區的的穆斯林，不僅限制宗教活動，還逼迫他們接受政治教化。而《華爾街日報》採訪了6名曾遭關押的維族民眾，據民眾所述，這些「宗教意義人士」被強逼扔《古蘭經》、吃豬肉，日日夜夜被質問為何信神，甚至還被告知「不應對真主阿拉祈禱，而該感謝習近平」。

面對人權觀察的指控，耿爽於外交部例行記者會上反駁，認為該組織「一貫對華充滿偏見」，且慣於「歪曲事實、搬弄是非」。耿爽強調，中國於新疆實施的一系列政策措施，是為促進穩定發展與團結，並依法打擊民族分裂與犯罪活動。「另外，中國政府依法保護公民的宗教信仰自由，中國各族人民依法享有充分宗教信仰自由。」