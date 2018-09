2018-09-07 17:42

〔即時新聞/綜合報導〕中國最近為慶祝「一帶一路倡議」滿5年,推出了一支紀念MV,MV名稱為「我想為世界修一條路」。不過此MV卻遭外媒抓包,其實是盜用可口可樂1971年的廣告歌。

外媒「Quartz」今天刊出一篇報導,指稱中國盜用(rip off)了美國1971年的可口可樂廣告「Hilltop」的創意,還將它拿來宣傳一帶一路。中國推出的「我想為世界修一條路」MV,不只是使用1971年可口可樂知名廣告歌「我想給這世界買瓶可樂」(I'd like to Buy the World a Coke),MV拍攝手法也很類似。

在原版可樂廣告MV中,鏡頭先是鎖定在一名唱歌的金髮女子身上,之後鏡頭慢慢拉遠,變成一大群人在唱歌。在中國版MV中,一開始鏡頭則是鎖定在一名唱著歌、穿中國傳統服飾的女子身上,之後也是慢慢拉遠,變成一群人唱歌的畫面。只不過中國MV中加入了很多信心喊話,像「世界需要一帶一路」、「一帶一路寄託著我們想大聲說出的希望」等歌詞。

相關影片請見:

可口可樂「Hilltop」

一帶一路MV