英國指香港言論自由受壓 港府：言論自由並非絕對

英國政府發表最新《香港問題半年報告》，認為即使港獨不合乎現實，但表達自由、言論自由與學術自由應受到保障。（歐新社資料照）

2018-09-07 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府發表最新《香港問題半年報告》，認為雖然港獨不合乎現實，但表達自由、言論自由與學術自由應受到保障。中國外交部駐港公署強烈反駁，要求英國停止「指手畫腳」。香港政府也回應，強調言論自由並非絕對。

綜合媒體報導，英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）在報告序言中表示，《中英聯合聲明》為仍然具有法律約束力的條約，英國政府將致力監察《聲明》的落實情況。報告認為，「一國兩制」在香港有效落實，但香港個人參選權和香港高度自治持續面臨壓力，雖然港獨不合乎現實，但表達自由、言論自由與學術自由仍應受到保障。

中國外交部駐港公署強烈反駁，指「港獨」嚴重違反中國《憲法》、《基本法》和香港特區有關法律，嚴重損害國家主權安全和領土完整，根本不屬於言論自由範疇。中央政府對「港獨」零容忍，絕不姑息。要求英國政府正視香港已經回歸中國的現實，停止發表《香港問題半年報告》，停止對香港事務指手畫腳，停止干預中國內政。

香港政府認為，政府十分重視言論自由，而言論自由亦受到《基本法》保障，無論是有關的國際人權公約或法庭案例，都清楚指出「言論自由並非絕對」。