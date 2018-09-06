北海道厚真町大片山坡地崩落 大批民宅倒塌

厚真町發生山坡地滑落，警消搶救中。（圖擷取自NHK）

2018-09-06 05:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道今（6）日發生規模6.7強震，餘震已達17起。綜合外媒報導，北海道厚真町受強震發生山坡地崩落的現象，在櫻岡地區與吉野地區均有整排住宅相繼倒塌，警方與消防單位正在現場搶救受困民眾，從空拍圖可見綠色丘陵土石衝入民房，場景相當嚇人。

東京大學地震研究所的平田直教授指出，此次地震如同熊本地震，有連續發生餘震或更大地震的可能性，成因與震央位置在山脈間的丘陵地有關。

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