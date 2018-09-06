北海道強震全境295萬戶停電 修復時間未定

日本北海道街頭號誌受停電影響，無法運作。（圖擷取自HBC北海道放送）

2018-09-06 05:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道今天凌晨發生規模6.7強震，除已傳出有牆壁和數棟建築倒塌，多處城鎮更出現大範圍停電現象。

據北海道電力公司清查確認受影響戶數後，在當地時間今晨5點多宣布，由於地震，北海道全境約有295萬戶停電，恢復時間尚未確定。

根據《每日新聞》報導，北海道災害對策本部在凌晨5時23分接獲北海道電力公司通報，指由於發生強震，境內所有火力發電廠全停擺，電力使用量和發電量頓時失衡，導致北海道境內全區域停電。

未來將利用水力發電廠發電，再把電送至火力電廠，火力發電廠也預定要重啟發電，但修復時程尚未確定。

札幌市緊急宣布各級高中、國中小學臨時休校1天。函館市的小學也決定今日停課一天。

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