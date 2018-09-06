日本北海道 凌晨發生規模6.7強震

日本北海道地區，在當地時間周四（6日）凌晨3時08分（台灣時間2時08分）又發生規模6.7的強烈地震，震央位於北海道札幌東南面112公里處。（擷自日本氣象廳官網）

2018-09-06 03:53

〔即時新聞／綜合報導〕近日才受颱風燕子吹襲的日本北海道地區，在當地時間周四（6日）凌晨3時08分（台灣時間2時08分）又發生規模6.7的強烈地震，震央位於北海道札幌東南面112公里處，震源深度大約40公里。目前有多地停電及水管爆裂消息，甚至在厚真町傳出有房屋倒塌，可能有人被困情形，苫小牧市則傳有一名老翁在地震後心肺停止。

地震震央在北緯42.86度，東經141.66度，是北海道膽振地方中東部。日本氣象廳指出，此次地震是芮氏規模6.7。美國地質調查所（USGS）最初測得強度7，後來也下修至6.7，震源深度則為62公里。

日本氣象廳表示，安平町、千歲市的震度最強，其次是札幌市、江分市、江分市、三笠市、惠庭市、江分市、三笠市、惠庭市、長沼町、新潟縣等地，多處地區已出現停電，北海道南部的函館等市有5級震度，而在北海道的廣泛地區觀測到了震度4級以下的搖晃。

有不少民眾從睡夢中嚇醒，紛紛在推特及Twitter上分享地震後停電及家中、商店被震到東西掉落一地的相片。目前還沒有具體傷亡及損毀消息傳出。日本氣象廳表示，地震會造成海平面變化，但暫時不擔心會引發海嘯問題。

根據日本《NHK》電視台報導指出，北海道厚真町消防單位表示，町內至少有5起住宅倒塌報告。另包括札幌、旭川及函館等多處出現大規模停電，北海道電力公司正確認受影響戶數。

在距離札幌市約90分鐘車程的北海道西南部城市─苫小牧市則傳出有一名老翁在地震後心肺停止，是否因地震引發，尚待進一步查證。

今年6月間，日本政府公布最新全國地震預測圖時即表示，根據最新評估，北海道東部因千島海溝，可能發生規模8.8的強震，且未來30年，發生震度6以上地震機率大幅上升。日本地震調查委員會為此呼籲當地民眾，重新檢查自家住宅的耐震性，做好防震準備。