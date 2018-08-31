路透：中國疑用LinkedIn招募美國人當間諜

美國最大的間諜抓捕機構最近發現，中國情報機構疑似透過知名商業社群網站「LinkedIn」，招募美國人成為中國間諜。（資料照，路透）

2018-08-31 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大的間諜抓捕機構最近發現，中國情報機構疑似透過知名商業社群網站「LinkedIn」，招募美國人成為中國間諜。

根據《路透》報導，美國反情報單位主任伊瓦尼納（Williams Evanina）表示，中國情報單位透過「LinkedIn」上的假帳號，聯繫數千名美國求職者，欲招募美國人成為中國間諜，伊瓦尼納也呼籲「LinkedIn」應效法推特（Twitter）、臉書、Google，停權這些假帳號。

但伊瓦尼納未透露有多少假帳號被發現、多少美國求職者曾被聯繫，以及中國透過「LinkedIn」在間諜活動上取得了多大的成功。「LinkedIn」方面也證實，他們正在與美國當局合作，討論如何解決中國的間諜問題。中國外交部則對伊瓦尼納的指控提出抗議，表示伊瓦尼納說的「完全是毫無根據的胡說八道」。

「LinkedIn」是微軟旗下的1款職場社交平台，功能類似Facebook，除了社交之外，同時具有徵才、求職的功能，目前全球註冊會員超過5億人。