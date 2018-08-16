英空軍聲稱攔截6架俄國戰機 俄駁斥：一派胡言

英國空軍宣稱成功攔截6架俄羅斯戰機，遭俄方嚴正否認。此為颱風戰機執行例行飛行任務實際畫面。（擷取自YouTube）

2018-08-16 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部證實，英國皇家空軍（RAF）派出的戰鬥機，日前在黑海上空的北約領空成功攔截6架俄羅斯戰機，然此說法即遭俄羅斯鄭重否認，俄國國防部強調當天並無出動該款戰機。

綜合外媒報導，英國皇家空軍15日發表聲明指出，英國空軍週一（13日）發現多架俄羅斯Su-24戰鬥轟炸機出現在黑海上空的北約領空，英國軍方立即派出颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）進行驅離，最終成功迫使對方轉向飛往克里米亞半島。

英國皇家空軍隨後在聲明中補充說，攔截俄機行動符合北約加強空中警務（EAP）的約定目標，皇家空軍將與北約盟國協同作戰，阻止俄羅斯的侵略舉動，並向羅馬尼亞及其餘北約盟友保證，未來將持續落實協同防禦的承諾。

對此，俄羅斯國防部透過俄國媒體《塔斯通訊社》發表聲明駁斥英方說法，稱當日確有安排戰機進行例行訓練，但卻無出動英方所稱的Su-24戰機。此外，俄方更強調，戰機在進行指定地區的飛行任務前後嚴格遵守國際空域使用規則，並未侵犯他國領空。