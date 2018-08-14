馬國新觀光Logo被笑太醜 將重新設計

這款新的馬來西亞觀光標誌自公布以後，就遭大馬網友批評。今天大馬觀光部長表示，要重新設計官方標誌。（圖擷取自@TourismMalaysia推特）

2018-08-14 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞新設計的官方觀光標誌因為太醜招致批評，對此，大馬觀光部長穆罕馬丁（Mohamaddin Ketapi）今天表示，要重新設計新的觀光標誌，並舉辦比賽廣徵設計佳作，而他也強調，不會完全刪掉現在這個新標誌擁有的元素，而是改善原本設計，讓它變得更好看。

綜合媒體報導，這個在今年1月公布的「參訪馬來西亞2020」（Visit Malaysia 2020）官方標誌，有三隻戴著墨鏡的動物，其中一隻大猩猩摟著身旁的長鼻猴，另外還有一隻烏龜在棕櫚樹下，這個標誌用色多彩，字樣大小也不一，讓不少網友嫌惡，覺得它太愚蠢而且過時，還有網友發起簽署呼籲政府能夠換掉這個醜標誌。

然而，一直以來雖然飽受罵名，但當時的觀光部長卻非常支持這個設計，直到前大馬首相所領導的政府團隊遭醜聞纏身，在今年5月被迫下台，新任的觀光部長穆罕馬丁今天承諾，要來修改這個被罵到臭頭的標誌。

新聞入口網站「當今大馬」（Malaysiakini）援引穆罕馬丁的話表示，將舉辦比賽徵稿，重新設計這個官方觀光標誌，但是他強調不會將原有的元素全部刪掉，而是去改善它，除了那隻戴墨鏡的大猩猩，「因為太多人說牠醜斃了」！