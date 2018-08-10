遏止蜜蜂繼續死亡 法國禁5種類尼古丁農藥

2018-08-10 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕蜜蜂對生態系統的影響不容小覷，因此牠們的存亡，是人類須關注的議題。日前，法國政府為遏止大量蜜蜂持續死亡，公告自下月1日起，禁用5種含類尼古丁的農藥。

據《中央社》報導，地球上約有8成開花植物需要蜜蜂幫忙授粉，蜜蜂存亡與糧食生產和生物多樣性高度相關，因此法國下月將禁用益達胺（imidacloprid）、可尼丁（clothianidin）、賽速安（Thiamethoxam）、賽果培（Thiacloprid）和亞滅培（Acetamiprid）等5種殺蟲劑。。

內文指出，含類尼古丁（neonicotinoid）的殺蟲劑，會破壞昆蟲的神經系統，導致蜜蜂等授粉昆蟲迷路及死亡，威脅到糧食生產及生物多樣性，因此2016年時，法國實施生物多樣性法規，就決定禁用。

據法國全國養蜂聯盟（UNAF）資料，自1990年代開始使用尼古丁殺蟲劑開始，法國蜜蜂的死亡率大幅上揚，蜜蜂產量從1995年的3萬2000公噸，減少到2017年的一萬公噸，導致蜂農多年來，持續要求政府管制和禁用農藥。

但有部分法國農人並不接受這項措施，他們認為，在某些產業中，這類農藥的沒有替代品，就算有也不夠用，應該針對部分產業延遲禁令，讓農人先找到解決辦法，否則只是讓法國農人，在面對非歐洲產品時更無競爭力。

「法國政府對這類殺蟲劑的禁令比歐盟嚴格。」報導也提及，2013年歐盟就針對可尼丁、益達胺和賽速安採部分禁令，到今年4月才決定擴大，戶外種植全面禁用。

費加洛報（Le Figaro）則寫道，法國生態部表示，國會正在審議糧食法草案，通過後，應可再增加禁用類尼古丁殺蟲劑的種類。