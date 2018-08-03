說好的免費疫苗？中國網友揭當局利用外國藥廠善心 牟利近10年

2018-08-03 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月爆發的毒疫苗風波，讓不少中國網友開始研究起了中國疫苗與公共衛生體系的發展史，竟發現中國政府不只刻意隱瞞美、日對中國的援助，還利用國外的援助，牟利了相當多年，讓中國網友忍不住在微博上痛罵。

根據微博網友「榮大一姐」的整理，美國默克藥廠在1989年因發現中國疫苗系統相當不完善，就算用每支100美元的原價將疫苗賣給中國政府，中國民眾還是得自費施打，普通的中國民眾根本用不起，而決定將整組技術以賠本價700萬美元賣給中國。當初中國政府與默克藥廠簽署的合約中約定，默克藥廠負責提供技術與培訓中方人員，中國政府則應建造、設計年產量4000萬劑的疫苗生產線，確保中國全部的新生兒都能負擔並接種疫苗。

但儘管中國在1992年成立了負責製造疫苗的「深圳康泰生物公司」，並宣布將B型肝炎疫苗納入國家計畫，但一直到2005年以前，中國都沒有落實全國新生兒全面免費接種，2009年才宣布讓全國未滿15歲的孩童補接種疫苗。中國政府的說法是，推遲新生兒全面免費接種是因為經費不足，不過數據顯示，早在1999年康泰生物公司的淨利潤率就已經接近30%，而在中國真正實現新生兒全面接種的2009年，該生物公司的國有投資竟在當年全部退出，中國政府利用美國援助的疫苗牟利了近10年。

另1位微博網友「周重林」則整理出資料，指出1980、1990年代的中國兒童疫苗，一直都是日本援助的，日本一直到2008年北京主辦奧運，發現中國其實相當有錢之後，才中止援助，總共提供給中國超過2億劑的疫苗。日本停止援助後，中國政府才開始將經費投注在疫苗施打上，用自產疫苗替新生兒施打免費疫苗，卻屢屢出現死亡意外，而中國當局對於過去日本的援助，更一直聲稱是世界衛生組織提供，疑似蓄意隱瞞日本援中的消息。

中國網友在微博留言表示，「別說了，到時候政府宣傳部份又要加班」、「知道什麼叫宣傳了吧？別人做的好事一律保密！」、「中國大眾在某些人的眼裡，就是韭菜」、「中國是人治政府，對不起少了個渣字」，紛紛大罵中國政府蓄意隱瞞實情，避而不談美國、日本對中國的幫助，方便在需要時挑起民眾的仇美、仇日情緒，甚至還利用國外的援助中飽私囊。