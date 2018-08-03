與適度飲酒者相比 法研究：滴酒不沾失智風險增47％

2018-08-03 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎—薩克雷大學（Université Paris-Saclay）最新研究指出，滴酒不沾的中年人與每天適度飲酒的人相比，患得阿茲海默症的機率高出47％，研究發布在《英國醫學期刊》（BMJ）。

巴黎—薩克雷大學研究人員在1985年至1988年期間，招募1萬308名年紀介於35歲至55歲的英國公務員，作為長達23年實驗的志願者，當中有6895名男性與3413名女性，有效樣本為9087件，有397人在研究期間罹患阿茲海默症，從而發現適當攝取酒精能預防失智。

英國官方建議每週攝取14單位的酒精，研究探明按照此指示，患得阿茲海默症的機率會多出23.5％；完全不喝酒則讓風險多出47％，但若喝下超過14單位酒精，失智風險則高出50％，每單位代表8公克酒精，相當於80毫升的葡萄酒、211毫升的啤酒或19毫升的烈酒。

研究人員認為，滴酒不沾會使人措施適當酒精對人體產生的保護作用，但超量飲酒則會連帶提高心臟病、中風風險，研究作者薩比亞（Severine Sabia）博士註明，「這項研究不是要鼓勵原本不喝酒的人開始喝酒，因為酒精恐對人體產生肝硬化、癌症等不良影響」。

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《英國醫學期刊》

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