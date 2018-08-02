80歲阿嬤送自己的生日禮物 獨自開輛老爺車 花5個月穿越非洲

80歲阿嬤阿爾布（Julia Albu）自駕穿越非洲。（圖擷取自Toyota官方部落格）

2018-08-02 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕不老騎士有了非洲版，阿爾布（Julia Albu），只是一位愛好居家生活如烹飪、閱讀及織毛衣等的女性，在她80歲時，給了自己一個禮物，打破平凡生活，獨自開輛破舊的老汽車，花5個月時間旅行整個非洲，從開普敦一路開到開羅，現在，她正進行第二趟的非洲穿越之旅。

《BBC》報導，阿爾布原本只是一個玩笑想法，後來，她的老伴去世、讓她覺得自己可能活不了多久，希望自己再年輕一次，80歲生日那天的黎明時分，她終於開車上路，從她位於雅卡斯方丹（Jakkalsfontein）的家中出發，沿著公路往北方飛馳而去。

阿爾布開著20年的老爺車，遇到大批的哈雷騎士、經過乾旱台地胡椒樹、險些撞到過馬路的大象，搭著帳篷過夜、碰到念書給她聽的女學生、賣柳條家具的商人、經過寒冷的冬夜與熱到想跳到湖裡的酷暑…到處都是讓她充滿驚奇與驚喜的冒險路程。

她看到約翰尼斯堡的繁華、埃塞俄比亞達納基勒窪地（Danakil Depression）如地獄般的熔岩、蘇丹的沙漠、開普敦的悠閒美好…一直到埃及喝咖啡。

但非洲之旅並沒有結束，她重新從開羅出發，先回到阿爾布飛回開普敦，再搭飛機飛往歐洲，搭渡輪橫渡地中海到希臘，再一次開車經過阿爾巴尼亞、黑山、克羅地亞、斯洛文尼亞、奧地利、德國和荷蘭，在夏季抵達倫敦。

看到白金漢宮之後，現在，她再啟了第二次的穿越非洲大陸之旅。