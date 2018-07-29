辛巴威明大選 「萬年總統」穆加比下台後首發言

2018-07-29 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威高齡94歲前總統穆加比（Robert Mugabe）今（29）日向全國發表演說，這是他去年被迫下台後首度公開現身發言，針對週一即將登場的大選，他說，「我不會投票支持那些非法奪權的人」。

《美聯社》報導，辛巴威自1980年獨立以來，「萬年總統」穆加比掌權長達37年，操縱大選投票、恐嚇反對派、掠奪白人農民的土地，招致該國被國際制裁多年，去年被迫下台後，就待在首都哈阿拉雷家中一直保持沉默。

在首度「沒有穆加比參選」的歷史性大選前一天，他向記者將講述自己在軍隊和執政黨壓力下，被迫下台的情況。穆加比說，他辭職是為了避免「流血」，並為妻子葛莉絲（Grace Mugabe）辯護。這位前第一夫人一度企圖成為穆加比的接班人。

他也不願直言他支持誰當選總統。但提到他的前副手、在軍方支持下接任總統的姆納加瓦，穆加比說「我不能投票支持那些折磨我的人」、「我不能投票支持『辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線』（ZANU-PF）」。他過去長期掌控這個政黨。

穆加比支持一個40歲的反對派領導人、律師兼牧師夏米薩（Nelson Chamisa）所屬聯盟的一個新政黨，「他（夏米薩）在集會似乎表現不錯...如果他贏了，我希望見見他」。