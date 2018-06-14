防職場性騷出奇招 這間大公司禁止注視他人超過5秒！

2018-06-14 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕隨著近年來女權主義高漲，加上好萊塢帶頭掀起「#Me Too」運動，如何防範性騷擾已成為全球共同社會議題。美國網路影音串流平台網飛（Netflix）也祭出一系列內規，來避免公司內部發生性騷擾爭議。

綜合外媒報導，網飛所提出的規定包括禁止注視他人超過5秒，禁止過長時間的擁抱，不要對同事調情和索取他們的電話號碼。一名正在拍攝英國影集《黑鏡》的員工向媒體透露，所有人都在討論「#Me Too」，公司高層也為此開了一場會議，來了解哪些是不恰當的行為，注視他人超過5秒即是其中一種怪異舉動。

此外，除非獲得對方同意，否則不應該詢問他人的電話號碼，若是目睹非必要的行為，則應該立即通報。但這樣的政策引來公司員工的揶揄，該名員工表示，「大家都在拿這些規則開玩笑，例如互相看著對方且倒數5秒，時間一到就把視線移開。」

網飛對此消息既不否認也不承認，僅強調公司對於提供給製作人的反性騷擾訓練感到相當自豪，希望網飛的每一位製作人都能夠在安全且受到尊重的環境中工作。

網飛深知性騷擾對企業運作及形象帶來的重大傷害，因為旗下自製熱門影集《紙牌屋》的男主角，奧斯卡最佳男主角得主凱文史貝西，在先前捲入性侵風波，逼得網飛只能換角，嚴重影響拍攝進度。