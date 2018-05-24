汽車違停卻遭電擊 NBA公鹿隊新秀要告警方

2018-05-24 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕NBA密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）新秀後衛布朗（Sterling Brown）在今年1月因違停遭警方電擊並逮捕，布朗控訴警察執法過當，密爾瓦基市警局昨（23）公布當天錄影畫面，坦承員警的確執勤過當，密市警察局長莫拉雷斯（Alfonso Morales）也爲員警的行為道歉。不過布朗隨後發表聲明稱。預計下週將對警局提告。

綜合外電報導，當地時間1月26日凌晨，密市警方巡邏時發現布朗的車橫跨兩個殘障車位，於是上前取締。根據警方公布的畫面可以看到，當時布朗走出商店時，與員警理論時手隨著談話時揮舞，並未持任何物品。不過警方卻叫來了3輛警車支援，一共6名員警將布朗圍住，其中1名員警喊著要布朗把他的手從口袋裡拿出來，接著爆發一場混戰爆發，所有警官衝上前將布朗壓制在地，伴隨有員警喊著：「電擊槍！電擊槍！電擊槍！」

密市市長巴雷特（Tom Barrett）在看到畫面後表示，「我認為這段畫面令人感到相當不安，我知道警察局長也有同樣的感覺，但我不清楚他會怎麼處理這件事，我只看到了畫面中有些動作並不恰當。」密市警察局長莫拉雷斯則召開記者會發表道歉聲明，坦承員警執法過當，並對該員警進行懲處，不過卻未公布員警身分且拒絕回答記者提問。

在畫面公布後不久，布朗隨即發表聲明，他認為「黑人不該在看到警察時得立即保持警惕並立即採取防禦措施，但這是我們的現實，也是一個真正的問題。」他說，這份經歷「不應該發生在任何人身上。」布朗預計在下週對密爾瓦基警局提出告訴。