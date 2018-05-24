英國研究：握手越沒力 罹癌風險越高

2018-05-24 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國一項大型研究指出，人們握力的強弱與體力及罹患心血管疾病或癌症有相關，換言之，透過握手可以看出你罹患各種死亡疾病的風險。

據《每日郵報》報導，英國格拉斯哥（Glasgow）大學的資深科學家格雷（Gray）與他的研究團隊，在2007到2010年招聘了40歲至69歲、共50多萬參與者進行大型追蹤研究，透過醫療記錄平均跟踪參與者7年，有超過1萬3000人（近3％）死亡，近6％患有心臟病，約2％患有呼吸道疾病，接近6％被診斷為癌症。

研究進一步分析，在考慮了年齡和其他飲食、社會經濟狀況或日常生活方式等等的因素後，發現肌肉無力與整體死亡風險和特定疾病風險較高相關，這裡的肌肉無力定義為男性的握力測量值小於26公斤、女性的握力測量值小於16公斤。

只要握力每低於這個標準達5公斤，導致死亡的風險相關女性增加20％、男性增加16％。顯示握力越弱，罹患各種死亡疾病的風險越高。

格雷表示：「握力與心血管疾病之間的關聯性，比測量人體血壓和體力活動更強大，這項發現令人驚訝。」另外研究發現，握力最低的人的社會經濟地位往往較低，而且更可能有吸菸的習慣，體重、腰圍和體脂率也比較高，他們也少吃水果和蔬菜，且比其他握力大的人花更多時間觀看電視節目、而非運動健身。