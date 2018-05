5國採訪團明抵核試場 北韓：天氣好，就炸掉

2018-05-23 22:21

〔即時新聞/綜合報導〕北韓妥協同意停止核試驗後,早先便表示要在本月23到25日之間拆除核試場,並邀請了美、中、英、俄、南韓5國媒體參觀爆破過程。一名北韓官員表示,如果明天天氣允許,明天就會開始作業,著手爆破拆除核試場。

根據外媒報導,美、中、英、俄4國的媒體在昨天(22日)上午從北京搭乘專機直達元山,原本一直被拒絕的南韓採訪團昨天才被允許參觀,並於今天中午從首爾機場乘坐政府VCN-235運輸機前往元山。

一名CNN記者瑞普利(Will Ripley)今天下午就在個人推特上貼文表示,由5國組成的記者團在當地時間下午5點10分(台灣時間下午4點10分)從元山出發至核試場所在的豐溪里。他表示屆時全面禁止使用手機及網路,北韓當局看管甚嚴,但應該還是可以在這處從未對外開放的核試場拍到好的照片。

從元山車站到距豐溪里還有21公里的載德站車程約12小時,到站以後還要再換乘汽車或步行到核試場,預計大約在明天早上抵達目的地。一名北韓官員對採訪團表示,若是天氣狀況好,就可以馬上開始進行破壞工作,屆時這些媒體就可以親眼見證北韓爆破核試場的過程。

#breaking Bus carrying South Korean journalists arrives at our hotel in Wonsan. We depart for the Punggye Ri nuclear site in a few minutes. See you when we come out! pic.twitter.com/9FsO3JHeZv