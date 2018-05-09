馬來西亞大選狀況連連 3人在投票站猝死

馬來西亞今（9）日舉行獨立後第14次國會下議院暨州議會大選，投票日狀況連連。（美聯社）

2018-05-09 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞今（9）日舉行獨立後第14次國會下議院暨州議會大選，投票日狀況連連，不僅投票站失火、多人被冒名投票，還有3人在投票站猝死。

綜合媒體報導，大馬全國大選上午8時開始投票，傍晚5時投票站關閉，但因還有許多選民仍在排隊投票，選委會已表示，除非身在投票室，否則5時以後就立即停止投票。他說，選委會已勸告選民，儘早出來投票。

投票日也頻傳意外，包括有3位民眾在投票站猝死，雪蘭莪州78歲老翁疑似心臟病發，在排隊時暈倒，最後搶救無效猝死；登嘉樓州1位馬來女選民也在等候投票時暈倒猝死；彭亨州1名女性選務人員，一早說肚子痛和頭痛要去廁所後，竟在廁所暈倒暴斃。

另外，雪蘭莪州梳邦一間被當作投票站的小學禮堂，中午疑似電線短路，引發小火災，消防員獲報後隨即趕到現場撲滅火勢，確認一切恢復正常後又重新開放投票。

另還傳出有多人被冒名投票，吉隆坡轄下的蕉賴地區，有殘障人士一早就到投票所，卻發現已被「代投」。檳城選民吳寶昌也投訴，早上8時半就到投票站排隊，卻被選務人員告知「已領取選票」。截至中午，光是沙巴地區，就有6人報案無法投票。

另外還發生選票沒有蓋上選委會印章、郵寄投票的選民沒有或延遲收到選票、選票投錯票箱，以及網路瘋傳穿短褲禁入投票站等。