川普每日說謊6.5次？ 外媒：上任466天說謊3000多次

2018-05-02 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）1日以「川普總統於上任的466天內撒了3000多次謊」為題，引述美國權威大報《華盛頓郵報》的事實查核資訊指出，川普平均每天會說6.5件不真實的事情，且在過去兩個月的說謊次數更不斷增加，平均每日發表的虛假或誤導性言論更多達9次。

《華盛頓郵報》於1日的報導指出，根據該報的事實查核統計，自川普就職美國總統466天以來，已發表過3001次虛假或誤導性言論。這項統計自川普上任以來就不斷進行，但《華盛頓郵報》的事實查核人員發現，川普發表不實言論的次數，從最初100天的每日平均4.9次，一路增加到每日平均6.5次，在近兩個月這項數據更一路飆高到平均每日9次。

報導也指出，川普對於自己所發表的不實言論，也會有不斷重複的傾向。像是川普一再聲稱自己通過了有史以來最大規模的減稅計畫，次數已多達72次，但這項計畫其實根本連史上前5都擠不進去。

《CNN》則是引述《華盛頓郵報》這項報導的數據並表示，川普很習慣用搪塞的態度來發表不實言論，但川普所說的話很難跟事件的背景相契合。《CNN》進一步指出，雖然並未有人對前總統歐巴馬及布希所說的謊言進行統計，因為他們也未像川普這樣明顯地重複發表不實言論，並批評美國從未有一位總統與真相保持如此隨意的關係。

《CNN》也以每人每天大約會喝6杯水比喻，川普每天說謊的頻率非常驚人，一般人大概每喝完一杯水，川普就又發表了一項不實言論。

《CNN》也引述，美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）於4月時也曾指出，要反駁川普的錯誤主張或不實言論，就必須要不停地打斷他，即使你不同意川普的話，川普仍會不斷的發表自己的看法，就像不斷湧現的海浪一般持續的沖擊你。