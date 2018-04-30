女兒遭推倒吐口水 刺青壯爸怒將屁孩壓地痛毆

澳洲一位爸爸掐住霸凌女兒的惡霸。（圖擷自YouTube）

2018-04-30 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一位小女孩因為手腳體毛濃密，被男同學取笑與霸凌，女孩爸爸得知後直接衝去學校，將欺負女兒的屁孩壓在地上揍。這位爸爸雖然因傷害罪遭罰錢，但他認為很值得，因為女兒之後就不曾再遭到霸凌。

綜合報導指出，澳洲一位男子馬克（Mark Bladen）因為女兒在學校遭同學取笑、還被推倒在地吐口水，於是親自到學校和欺負女兒的14歲惡霸理論。結果惡霸卻對馬克露出鄙視的笑，馬克於是突然朝惡霸撲過去，兩手掐住他的脖子不放。由於馬克體型壯碩，儘管惡霸試圖朝馬克揮拳，馬克雙手仍緊扣他的脖子，接著開始朝惡霸的頭猛捶。

事後馬克雖被依傷害罪送辦，被罰款1000美元（約3萬元新台幣），還要賠償少年500元美元（約1.5萬元新台幣）的治療費，但他認為花這些錢很值得，因為女兒從此在學校不再受到同學欺負，還與大家相處融洽。

許多網友看到影片都大讚馬克，「幹得好！」、「繳這罰款很值得。」、「只有恐懼才能讓惡霸學到教訓。」也有不少網友都表示，如果自己小孩碰到同樣的狀況，也會做出同樣的行為。

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