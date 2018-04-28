中國教授狂拿紅點設計獎 結果全都是抄襲他人作品...

中國西安美術學院副教授樊雨，獲得德國紅點設計獎的作品，竟然全都是抄襲英國插畫家科布（Russell Cobb）。左為樊雨抄襲作品，右為科布原作，以下皆同。（圖擷自微博）

2018-04-28 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安美術學院副教授樊雨，去年10月以兩件作品參加有「設計界奧斯卡」之稱的德國紅點設計大獎，結果無一落空滿載而歸，斬獲最佳設計獎與紅點獎，如今卻爆出他全是在抄襲別人，西安美術學院已開除樊雨，他的紅點獎項也全被收回。

綜合中媒報導，樊雨當時參賽的作品「Open Air Cinema National Museum」拿下最佳設計獎，「Brain Art Museum」則贏得紅點獎，西安美術學院隨即大肆宣傳，並破格將他升為副教授，樊雨一時聲名大噪。

孰料今年4月24日有網民爆料，樊雨的作品根本就是抄襲英國插畫師科布（Russell Cobb）2011年的創作，西安美術學院得知消息後大吃一驚，於25日發出聲明，強調會暫時停止樊雨的職務，並對抄襲一事展開調查。

樊雨得知東窗事發慌了手腳，連忙四處找方法聯繫原作者科布，想藉由合作授權的方式取得正當性，但科布看到自己的作品被抄得如此透徹，回信痛斥這是他插畫師生涯罕見的重大侵犯版權行為，科布最後決定向紅點舉報此事，要求紅點取回所有平台上的樊雨作品，以防止他的權利被侵害。

而西安美術學院經過比較後也不得不承認，樊雨作品裡的元素和科布相差無幾，只在某些地方多暈染了一點色彩。西安美術學院因此宣布取消樊雨副教授資格，將他從學校裡開除，同時收回所有發給樊雨的獎金。

樊雨作品裡只比科布原圖多暈染了色彩。（圖擷自微博）

樊雨作品裡的元素與特色，和科布差不多。（圖擷自微博）