乙武洋匡新歡曝光！ 混血甜美女大生陪逛超市

乙武洋匡被拍到與新歡一同甜蜜逛超市購物。（圖擷自《News-Postseven》）

2018-04-12 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕以一本《五體不滿足》全球走紅的日本作家乙武洋匡因外遇離婚，一度傳出曾和50名女性約砲，今年3月再傳與甜美女大生交往，本月8日他被日媒拍到，與新歡一同甜蜜逛超市購物。

根據日本《News-Postseven》報導，今年42歲的乙武洋匡上週日中午被媒體拍到，與先前傳出戀情的23歲日捷混血正妹岩澤直美一同在超市購物，報導指出，兩人全程有說有笑，互動相當甜蜜，發現遭媒體跟拍後，乙武洋匡很有禮貌地對記者說「辛苦了」，之後還請求記者留一點私人空間，岩澤則是全程跟在一旁不發一語。

日媒3月初爆料，稱乙武洋匡的新歡有一位日本父親和一位捷克母親、成立教育機構、至少會講5種語言、外表與平昌冬奧女子花式滑冰項目金牌選手、俄羅斯運動員扎吉托娃（Alina Zagitova）相似。

報導指出，綜合以上特徵不得不高度懷疑就是1995年出生的日捷混血兒岩澤直美，她不僅創立讓孩子們了解多元文化共生的教育場所，還會講6種語言，長得也跟扎吉托娃很像。據悉，乙武洋匡曾在2016年情人節在推特發文，盛讚岩澤的教育理念，獲對方回文感謝。