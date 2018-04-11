中國加大新疆維穩力道 地鐵實名購票、手機強裝監控軟體

2018-04-11 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆第1條地鐵將於今年底通車，烏魯木齊人大常委會8日通過條例，未來在該市乘坐地鐵必須使用身分證實名購票，違者將受罰，此外還有外媒披露，指新疆當局近日強迫維吾爾人在手機中裝設監控軟體，以便日夜監視這些少數民族人民。

根據《自由亞洲電台》報導，新疆烏魯木齊市人大常委會第10次會議，上週日（8日）通過「烏魯木齊市軌道交通管理條例」，凡於該市乘坐地鐵者均須實名購票，將在提請自治區人大常委會審查批准後正式實施。

當地一名林姓市民受《自由亞洲電台》採訪時表示，前述新制對民眾來說非常不方便，強調當局已祭出很多措施以限制居民自由，如今又增加新的規定，一旦正式實施，未來搭乘地鐵將面臨嚴格安檢與實名購票，肯定會大排長龍。

此外，有外媒報導稱，新疆政府近日強迫維吾爾人在手機中下載一個監控程式，以利當局對用戶手機內的圖片、影片、音檔及相關資料持續進行審查，同時可透過AI自動分辨出部分「危險訊息」，並命令用戶刪除。

對此，《自由亞洲電台》引述長期關注維吾爾人狀況，我國中華大學行政管理學系副教授曾建元說法，表示維吾爾族一直是當局密切監控的對象，族人發出關於文化、宗教等議題的訊息，都會被認定是「危險訊息」，如今當局推出監控軟體並強迫民眾安裝，明顯是當地「維穩」力度的一大提升。