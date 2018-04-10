臉書個資外洩醜聞》札克柏格國會證詞「是我的錯，我很抱歉...」

臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）在再次為個資外洩道歉，「這是一個很大的錯誤。這是我的錯，我很抱歉。」（法新社）

2018-04-10 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕臉書爆發個資外洩醜聞，已知8700萬用戶資料遭流出、20億用戶的權益恐受損，臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）在9日抵達國會山莊，與民主黨參議員尼爾森（Bill Nelson）見面，他再次為此事道歉，「這是一個很大的錯誤。這是我的錯，我很抱歉。我創建了臉書，也負責臉書的運作，因此我對這裡發生的事情負責任。」

綜合外媒報導，札克柏格當地時間10、11日將赴參、眾院作證，9日與參議員尼爾森等人會面，證詞隨後由眾議院商務和能源委員會公開，札克柏格表示，「很明顯的，我們做得不夠多，以防止這些工具被用於傷害。被用於假新聞、外國干預選舉和仇恨言論，以及開發者和數據隱私。」

他進一步表示，「我們對自己的責任沒有足夠廣泛的認知，這是一個很大的錯誤。這是我的錯，我很抱歉。我創建了臉書，也負責臉書的運作，因此我對這裡發生的事情負責任。」不過他表示他不會因此辭去臉書執行長職務。尼爾森會後則說，「如果我們不控制社交媒體的濫用，我們將不再擁有任何隱私。」

臉書遭到政治諮詢公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）不當利用的用戶個資數量達到約8700萬，臉書預計從當地時間週一起開始通知受影響用戶。目前臉書在全球個每月有21億活躍用戶。