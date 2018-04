英劇院撤西藏劇 英媒舉吳明益為例抨擊中國施壓

2018-04-07 21:29

〔中央社〕英國皇家劇院去年取消一齣有關西藏的戲劇在劇院上演,這事遭英國媒體披露,並舉出曼布克國際獎修改吳明益國籍的例子,指遭中國施壓,中國審查不應對英國文化界伸手。

印度知名劇作家馬占達(Abhishek Majumdar)一部有關當代西藏生活的戲劇作品「帕拉」(Pah-La),原訂去年10、11月在英國皇家劇院(The Royal Court Theatre)上演,但劇院宣布因為「財務因素」取消。

泰晤士報、衛報等英媒報導,取消的背後真正原因,是由於英國文化協會(British Council)對劇院表示,若上演「帕拉」可能影響劇院日後在中國的活動。

衛報報導,英國文化協會對劇院表示,戲劇上演日期正逢中國舉行「重大政治會議」,可能影響劇院日後在中國的活動。當時正值中共十九大前夕。

英國皇家劇院當時與中國的16名劇作家進行合作計畫,因此劇院將劇本送給英國文化教育協會官員馬昌德(Nick Marchand)尋求意見,希望了解上映「帕拉」會不會影響合作。

馬昌德回覆表示:「我們能做的是基於近期發生的類似狀況,讓你們了解這件事的敏感性及可能產生的後果,最終還是由劇院去衡量利弊得失。」

他說:「老實說,我們確實認為(上演)『帕拉』在一段期間內很可能危害英國皇家劇院未來在中國活動、與中國合作。更進一步的說,我們認為那項合作計畫會中止。」

不過,劇院遭到劇作家馬占達批評後,已經致歉並承諾要讓「帕拉」在明年春天上演。

自由撰稿作家伊克巴(Jawad Iqbal)在「泰晤士報」發表社論「中國的審查不應該對英國文化界伸手」(Chinas censors should have no say in British culture)。

他表示,中國越來越專制的政權除了在國內不尊重言論自由,在英國同時也加大施壓力道,影響藝術自由,應該視為警鐘。自傲於上演國際具挑戰性作品的英國皇家劇院,就被抓到是最近一個向中國箝制言論自由「叩頭」的機構。

文中也舉例日前發生的台灣作家吳明益國籍遭改事件。

曼布克國際獎(Man Booker International Prize)日前公布吳明益的「單車失竊記」英文版The Stolen Bicycle,名列本屆初選的13本小說之中。

入圍名單原本後面的國籍寫的是Taiwan,不過之後被改成Taiwan, China,在吳明益及各界抗議後,主辦單位4日已將國籍改回為「台灣」,但主辦單位標示作者名字後為國家/領域(country/territory)。

此外,英媒還舉出劍橋大學出版社去年臣服於中國施壓,在中國的網站刪除300多篇在「中國季刊」發表的文章。隨後同樣也被迫道歉並將文章重新上架。