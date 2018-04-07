英劇院撤西藏劇 英媒舉吳明益為例抨擊中國施壓

2018-04-07 21:29

〔中央社〕英國皇家劇院去年取消一齣有關西藏的戲劇在劇院上演，這事遭英國媒體披露，並舉出曼布克國際獎修改吳明益國籍的例子，指遭中國施壓，中國審查不應對英國文化界伸手。

印度知名劇作家馬占達（Abhishek Majumdar）一部有關當代西藏生活的戲劇作品「帕拉」（Pah-La），原訂去年10、11月在英國皇家劇院（The Royal Court Theatre）上演，但劇院宣布因為「財務因素」取消。

泰晤士報、衛報等英媒報導，取消的背後真正原因，是由於英國文化協會（British Council）對劇院表示，若上演「帕拉」可能影響劇院日後在中國的活動。

衛報報導，英國文化協會對劇院表示，戲劇上演日期正逢中國舉行「重大政治會議」，可能影響劇院日後在中國的活動。當時正值中共十九大前夕。

英國皇家劇院當時與中國的16名劇作家進行合作計畫，因此劇院將劇本送給英國文化教育協會官員馬昌德（Nick Marchand）尋求意見，希望了解上映「帕拉」會不會影響合作。

馬昌德回覆表示：「我們能做的是基於近期發生的類似狀況，讓你們了解這件事的敏感性及可能產生的後果，最終還是由劇院去衡量利弊得失。」

他說：「老實說，我們確實認為（上演）『帕拉』在一段期間內很可能危害英國皇家劇院未來在中國活動、與中國合作。更進一步的說，我們認為那項合作計畫會中止。」

不過，劇院遭到劇作家馬占達批評後，已經致歉並承諾要讓「帕拉」在明年春天上演。

自由撰稿作家伊克巴（Jawad Iqbal）在「泰晤士報」發表社論「中國的審查不應該對英國文化界伸手」（Chinas censors should have no say in British culture）。

他表示，中國越來越專制的政權除了在國內不尊重言論自由，在英國同時也加大施壓力道，影響藝術自由，應該視為警鐘。自傲於上演國際具挑戰性作品的英國皇家劇院，就被抓到是最近一個向中國箝制言論自由「叩頭」的機構。

文中也舉例日前發生的台灣作家吳明益國籍遭改事件。

曼布克國際獎（Man Booker International Prize）日前公布吳明益的「單車失竊記」英文版The Stolen Bicycle，名列本屆初選的13本小說之中。

入圍名單原本後面的國籍寫的是Taiwan，不過之後被改成Taiwan, China，在吳明益及各界抗議後，主辦單位4日已將國籍改回為「台灣」，但主辦單位標示作者名字後為國家/領域（country/territory）。

此外，英媒還舉出劍橋大學出版社去年臣服於中國施壓，在中國的網站刪除300多篇在「中國季刊」發表的文章。隨後同樣也被迫道歉並將文章重新上架。