中國兩會戒備森嚴 北京餐館裡外國顧客不准超過10個

北京目前正在舉辦年度政治會議全國兩會，當局也將維安加強，但本次竟限制北京的餐廳、酒吧，店內的外籍顧客在兩會期間，同時段不得超過10人。（法新社）

2018-03-14 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國正舉辦年度政治會議全國「兩會」，而每逢重要政治活動，北京的維安就會特別森嚴。但不同以往的是，這次連北京五道口區的外籍學生及人士，也被官方盯上。

根據《華南早報》報導，中國警方在北京的大學區，針對外籍生聚集的酒吧與餐館，設下同時段最多只能出現10名外國人的限制。北京五道口區至少有3間餐館、酒吧，收到警方通知，需要他們在3月22日，也就是全國人民代表大會結束2天之前，避免接受一大群外國籍的顧客。

一間披薩店表示：「根據當局要求，在3月22日以前的每週五、六，我們店內最多只能同時接受10名外籍人士。」另一間餐廳的員工表示，警方在上週親自登門提出要求，並定時回到餐廳檢查。該員工說：「我們被告知，若我們沒有遵守，我們的店就會立即遭到關門。」另一間店的經理表示，警方在全國人民代表大會開始的第一天，便將限制通知她們。但她指出，對於這項限制，警方並沒有說明原因。

警方則表示，並沒有對外籍顧客的人數設下相關限制。警方指出，他們只要求酒吧與餐廳，在尖峰時段管制外籍顧客人數。但警方也承認，有加強在這段期間的維安。

一名在北京大學就讀研究所的23歲外籍生佛南多（Fernando）表示，這感覺這些措施有「種族歧視」。佛南多說：「我可以理解中共不希望在這種重要時刻，因任何的騷動或意外盡失顏面，但這個措施對外籍人士來說，帶有有種族歧視。」

報導表示，去年中共19大前夕，北京東邊的三里屯，有許多酒吧與夜店也被迫暫時停業10天。