美國亞利桑那州一位新娘因為酒駕釀車禍,在結婚前最後一刻遭警方逮捕。(圖擷自FOX NEWS)

2018-03-13 17:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞利桑那州有位新娘最近在結婚前最後一刻被警方逮捕,因為她酒後駕車前往婚禮現場,結果釀成車禍,被員警上銬帶走的時候身上還穿著白色禮服。

綜合外媒報導,美國亞利桑那州32歲女子安柏(Amber Young)在當地時間12日酒駕前往自己結婚的婚禮現場,結果發生車禍,造成3輛車相撞、1人輕傷送醫。警方當場將安柏上銬帶走,當時她身上還穿著原本結婚時要穿的白色禮服。

亞利桑那州馬拉納警察局(Marana Police Department)發言人克里斯維(Chriswell Scott)表示,安柏在接受完酒測以後就被釋放,不過並不知道她是否有順利趕上自己的婚禮。克里斯維也呼籲新婚夫婦們不要酒駕,別讓酒駕提早將夫婦兩人分開(Don't drive impaired. Till death do we part doesn't need any help.)。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆