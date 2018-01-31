中國宗教新規明上路 牧師控「邪惡、非法、愚蠢」

中國最新修訂的《宗教事務條例》將於明日正式上路，將大幅擴張管理宗教部門的權限。圖為中國教堂。（資料照，歐新社）

2018-01-31 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國最新修訂的《宗教事務條例》將於明日正式上路，原有的48條新增修訂至77條，將大幅擴張管理宗教部門的權限，昭示中國欲透過黨徹底管理宗教的決心。

綜合媒體報導，此次將上路的《宗教事務條例》，是中國國家宗教事務局於去年9月7日發布的版本。新版本寫入「社會主義核心價值觀」，並給予基層政府介入宗教事務管理的權限。更有許多禁止事項，包括禁止在寺觀教堂外修建大型露天宗教造像、禁止在宗教院校以外的其他機構傳教、設立宗教場所等等。

此條例修正被外界視為反映中國總書記習近平上任後，希望強化「黨指揮」宗教的政策。專家呼籲，當局可能以這些內容來控制宗教活動，儘管官方不一定守法，但民眾仍應加強對法律的了解，和官員據理力爭，以保障自身權益。

成都牧師王怡曾發表文章控訴此條例「在信仰上是邪惡的，在憲法上是非法的，在政治上則是愚蠢的」。

香港中文大學崇基學院神學院院長邢福增接受媒體訪問時則表示，因條例尚未上路，現階段只能採觀望態度。不過就他所了解，在條例上路之前，中國當局已針一些地方，調查當地的家庭教會─基督教傳統於信徒私人住所舉辦的小型崇拜儀式─的詳細資料。外界更認為，家庭教會未來不再有灰色空間。