手藏「鳳梨」與同學擊掌 惡作劇學生重罪起訴

2018-01-27 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州1名對鳳梨嚴重過敏的14歲少女，上月在學校遭3名女同學惡整，其中1人將鳳梨藏在掌心，上前假意與該名對鳳梨嚴重過敏的少女「擊掌」，導致其產生嚴重過敏反應緊急送醫，所幸未致命，加害者如今被以加重攻擊、密謀犯罪等多項罪名起訴。

根據《美聯社》報導，今年14歲的受害者就讀於巴特勒中學（Butler Intermediate High School），她從小就對鳳梨有嚴重的過敏反應，在學校裡眾所周知。事發當天，3名女同學從別人的午餐中拿來鳳梨切片，由其中1人藏在掌心，上前假意與對鳳梨嚴重過敏的女學生「擊掌」。

被惡整的女學生當場出現嚴重過敏症狀，連忙趕去保健室求救，護士施以抗組織胺藥物欲減輕症狀，惟其過敏反應仍持續惡化，校方立即將她緊急送醫，所幸在醫師治療後已康復出院。

警方調查指出，進行惡作劇的3名女學生在餐廳商討計畫時，對話內容被其他同學聽到，不少人曾出言勸阻，並警告她們此舉恐有嚴重後果，然而3人仍執意犯行。

對於這起可能致命的惡作劇，檢方將上前與受害者擊掌的女學生以「加重攻擊」、「密謀犯罪」等多項罪名起訴，另外2人則被以「密謀犯罪」、「怠忽致危」起訴，全案已進入司法程序，移送少年法庭審理。