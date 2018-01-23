女生數學差？牛津大學延長考試時間 提升女性成績

牛津大學為了拉近男女生考試成績差距，決定延長數學與計算機概論的考試時間，結果的確令女生成績提升，但也挨批性別歧視。（法新社）

2018-01-23 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕女生理科比較差？英國名校牛津大學為了拉近男女生考試成績差距，決定延長數學與計算機概論的考試時間，結果的確令女生成績提升，但校方的做法卻被指是性別歧視，預設女生理科是弱勢方；不過也有學者贊同此舉，認為考試的目的是為了測試同學對數理知識的理解，而非限時挑戰。

綜合英國媒體報導，牛津大學發現，數學是兩性成績差距最大的科目之一，在「數學及計算機科學學系」中，去年只有7個女生以一級榮譽畢業（first class degree），僅佔女生人數約兩成（21.2%），而男生則有45人取得一級榮譽學士，佔男生人數近半（45.5%）；校方認為女性較容易受時間壓力影響，特別是期末考，於是決定延長部分科目的考試時間。

去年夏天牛津大學首次延長數學及計算機概論的考試時間，由原本的90分鐘延長至105分鐘，而試題的難易度及長短維持不變，結果顯示男生的成績變化不大，但女生的成績卻有所提升。

據學校內部文件指出：「短時間的考試可能對女性構成較大壓力。當局認為此舉有助縮短近年來愈趨明顯的兩性成績差異。最重要的是，考試目的是要檢測學生對學科的理解，而不是要他們做時間競賽。」遂決議延長考試時間；牛津大學發言人稱，將繼續採取延長考試時間的政策，但會持續監控成效，不會單靠單年度的測試結果就下結論。

有聲音批評牛津的做法帶有性別歧視，強調男女之間的數理能力並沒有差距，根本是給女性上理科較弱的標籤，也有人指考試限時就是要訓練學生，面對日後在工作場合的各種時間壓力。

不過學者則支持牛津大學的做法，倫敦大學伯貝克學院數學教授哈特（Sarah Hart）指稱，她留意到班中的女同學會傾向腦補出所有答案才回答問題，而男同學則想到就答，回答得快，但出錯的機會也高，她更支持考試不設時限「我們不需證明數學定理與時間的關係。」