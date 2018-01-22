馬爾地夫前總統：中國拿投資當幌子 掠奪土地主權

2018-01-22 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕馬爾地夫流亡海外的前總統納希德（Mohamed Nasheed）週一（22日）表示，今年的總統大選可能是他的國家擺脫日益增加中國勢力的最後機會，他指出，中國打著投資開發的幌子，實際上是在掠奪該國土地。

《美聯社》和《法新社》報導，納希德在斯里蘭卡首都可倫坡向媒體表示，馬爾地夫現任總統不顧程序和透明度，向中國開放投資大門，「一個新興的大國正忙著收購馬爾地夫」，中國正在「收購我們的土地、購買我們關鍵基礎設施，買下馬爾地夫的主權」。

納希德表示，馬爾地夫1192座珊瑚島，中國已租借至少16座島，在上面建設港口和其他基礎設施。他說，馬爾地夫所積欠的外債中，約80%屬於中國，該國可能會因為無法償還貸款，最終得交出更多土地和基礎設施。

他形容中國在「搶地」，「這是殖民主義，我們絕不允許。」納希德希望，該地區其他國家和馬爾地夫一起反對中國擴張，「我們不反對任何國家、不反對外國直接投資，但我們反對失去主權」。

納希德2008年成為馬爾地夫首位民選總統，結束30年獨裁政權，2012年宣布辭職，後來自爆是被威脅而下台。他因身負恐怖主義罪名，無法再參選總統，雖然希望這個限制能夠因國際壓力而解除，但也提到如果他無法參選，反對黨擬派出共同候選人。