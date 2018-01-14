7歲男童搭高空纜車墜落 園區批家長失責、網友熱議

7歲男童從纜車上墜落，相當驚險。（圖擷取自《澎湃新聞》微博）

2018-01-14 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾到了冬天時節，會前往寒帶地區旅遊、滑雪；近日中國河北有位7歲男童，在搭乘滑雪場的高空纜車時，竟然從高處墜落地面，滑雪場批評男童的家長沒有將孩子顧好，針對這起意外事故，引起網友們議論紛紛。

根據《澎湃新聞》報導，昨天於河北張家口有名7歲男童，先從高空纜車椅子上跌落，還用單手攀抓著高空纜車一側，不久因為體力不支，而從高處往下墜落地面，這段驚險的過程，全被目擊民眾拍了下來。

綜合媒體報導，滑雪場的工作人員表示，是男童的家長沒有將孩子顧好，才讓孩子離開保全人員視線，單獨搭上並非封閉式的高空纜車，批評說「父母要是在場，肯定不會讓孩子摔落！」；幸運的是，現在因為積雪很厚，男童最終沒有造成大礙，滑雪場工作人員還說「都沒事，孩子又去玩了。」

綜合媒體報導，微博上的網友看到影片後反應兩極，部分網友認為是家長的錯、也有人批評滑雪場欲卸責，紛紛回應，「這次該慶幸下面還好有厚厚的雪堆」、「小孩肯定會有陰影，再也不敢坐纜車」、「還好小孩子沒事」、還有網友指出「園區指責家長須先檢討自己，纜車區域應要有工作人員負責，引導與阻擋未成年者獨自上車的義務，家長的確有錯，但並不表示可卸責。」