照片對比！中共派上千警力防耶誕狂歡 民眾傻眼了...

今年解放碑被警力進駐。（圖擷自推特）

2017-12-25 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天是耶誕節，過去中國人在耶誕節也會狂歡，不過中共官方自十九大後突然變臉，開始出手打壓耶誕節，還發下令黨員、大學「抵制西方節日」。今天有不少重慶民眾在社群網站上貼出照片，以往耶誕節平安夜最熱鬧的重慶解放碑，今年竟被數千名中國警察進駐，許多民眾大嘆「為什麼人民政府總與人民對立？」

香港《蘋果》報導，重慶最熱鬧的地標解放碑，往年都有大批民眾聚集慶祝平安夜，不過昨天入夜後遭重慶大批警力進駐，不讓民眾聚集慶祝，甚至不得靠近，當地的名店也被大批警力駐守，準備增援。

當時不少民眾以為可以到場狂歡，最後在微博上留言，「解放碑傳說中的盛況……沒得發生！警察比群眾都多！」、「只能吹一晚上冷風！」、「今晚解放碑的平安夜難得如此安靜…」、「有點如臨大敵的味道！」、「不行了，警察叔叔說，不讓靠近…」也有海外中國人感嘆「為什麼人民政府總與人民對立？」

當地警方則說「為了你的安全，（警察）一直在這裏，直面凜冽寒風，堅守在崗，全力維護平安夜的平安！」有中國網民因此大罵，「把所有人都趕走，就是保平安了！」