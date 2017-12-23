愛爾蘭兩直男爺結婚？！ 原因超暖心

2017-12-23 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕兩名為常年好友的愛爾蘭異性戀男子近日在都柏林結婚，以避免拍賣房子支付高額遺產稅。

據外電報導，愛爾蘭兩位認識30年的好友，83歲的墨菲（Matt Murphy）和58歲的歐蘇利文（Michael O'Sullivan）都是異性戀。墨菲決定將房產留給常年照顧他的歐蘇利文，但案愛爾蘭法律規定，歐蘇利文必須因此繳交高達5萬歐元（約新台幣170萬元）的遺產稅。兩人最後決定結婚，以免遭徵收高額稅金。

歐蘇利文受訪表示，「自從我第二段婚姻破裂後，我跟墨菲就變得很友好。我們常一起參加各種活動。他和我所有朋友打成一片，我也常去墨菲家照顧他，並住在他那裡」。但墨菲無力支付歐蘇利文照顧自己的費用，歐蘇利文說，「墨菲說他唯一能支付我的方式，就是把房子留給我。這樣當他過世後，我便有房子可住」。然而歐蘇利文也因此需繳交高額遺產稅，最後恐出售房子以支付稅金。歐蘇利文說，墨菲某天建議他們應該結婚，「我馬上說我願意」。

最後兩人於22日在愛爾蘭首都都柏林完婚。歐蘇利文曾經與女性結婚過；與歐蘇利文結婚則是墨菲的第一次婚姻。歐蘇利文在完婚後說，「我愛墨菲，作為我的朋友，他也愛著我」。歐蘇利文也稱讚愛爾蘭的LGBT群體：「男女同性戀者在一生中大部分時間都受到歧視，但他們為了自己、他人和這個國家的平等奮鬥」。