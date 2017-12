愛爾蘭兩直男爺結婚？！ 原因超暖心

2017-12-23 13:24

〔即時新聞/綜合報導〕兩名為常年好友的愛爾蘭異性戀男子近日在都柏林結婚,以避免拍賣房子支付高額遺產稅。

據外電報導,愛爾蘭兩位認識30年的好友,83歲的墨菲(Matt Murphy)和58歲的歐蘇利文(Michael O'Sullivan)都是異性戀。墨菲決定將房產留給常年照顧他的歐蘇利文,但案愛爾蘭法律規定,歐蘇利文必須因此繳交高達5萬歐元(約新台幣170萬元)的遺產稅。兩人最後決定結婚,以免遭徵收高額稅金。

歐蘇利文受訪表示,「自從我第二段婚姻破裂後,我跟墨菲就變得很友好。我們常一起參加各種活動。他和我所有朋友打成一片,我也常去墨菲家照顧他,並住在他那裡」。但墨菲無力支付歐蘇利文照顧自己的費用,歐蘇利文說,「墨菲說他唯一能支付我的方式,就是把房子留給我。這樣當他過世後,我便有房子可住」。然而歐蘇利文也因此需繳交高額遺產稅,最後恐出售房子以支付稅金。歐蘇利文說,墨菲某天建議他們應該結婚,「我馬上說我願意」。

最後兩人於22日在愛爾蘭首都都柏林完婚。歐蘇利文曾經與女性結婚過;與歐蘇利文結婚則是墨菲的第一次婚姻。歐蘇利文在完婚後說,「我愛墨菲,作為我的朋友,他也愛著我」。歐蘇利文也稱讚愛爾蘭的LGBT群體:「男女同性戀者在一生中大部分時間都受到歧視,但他們為了自己、他人和這個國家的平等奮鬥」。

Best friends Michael O'Sullivan and Matt Murphy ahead of civil marriage in order to avoid inheritance tax. More @IrishMirror pic.twitter.com/skGJLeqoxN