牛津辭典2017年代表字 「youthquake」

英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）深受年輕人支持，使該黨在今年6月國會選舉取得佳績。（路透）

2017-12-15 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕牛津辭典本週公布2017年的代表字為「youthquake」（青年動亂），指年輕世代選民的「政治覺醒」，其行動與影響力造成社會重大的文化、政治變革。

綜合外媒報導，「youthquake」源自1960年代，當時由時尚雜誌Vogue編輯弗利蘭德（Diana Vreeland）提出，指那時「搖擺倫敦」（Swinging London）的流行青年文化造成的時尚、音樂界風格驟變，讓復古再度流行起來。

此字在今年6月媒體報導英國國會選舉時重新浮出水面，人們在日常生活中的使用率成長5倍，近兩年的總使用率更激增了400％；牛津辭典表示，捲土重來的「Youthquake」有了新意義，指年輕人們推動了政治現況的改變。

牛津辭典發言人葛瑞斯沃（Casper Grathwohl）解釋，今年6月的英國國會選舉，因工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）深受年輕人支持，年輕世代投票率激增，讓工黨的選舉結果比預期更佳，對保守黨形成不小打擊，「youthquake」字眼即不斷在媒體上出現，之後更可在紐西蘭、澳洲、美國和其他地方的政治評論中見到。

今年入圍的還有「antifa」（反法西斯主義）、「kompromat」（會造成他人名聲敗壞的負面資訊）、「broflake」（玻璃心男子，指典型的保守派異性戀白人男子，容易覺得受冒犯而暴怒）、「Milkshake Duck」（奶昔鴨，指爆紅但很快被挖出不堪過往的網紅）等；去年的年度代表字則為「post-truth」（後真相，在英脫歐公投和川普當選後出爐的代表字，指人們將感情放在首位，事實和真相已淪為次要。）