不爽加泰隆尼亞搞獨立 西班牙耍狠強搬古文物

西班牙加泰隆尼亞自治區，自展開一連串獨立運動後，中央政府屢次施壓報復，不只下令將數名官員免職咎責，如今連當地博物館內的典藏文物，也全都強硬搬走。（歐新社）

2017-12-12 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞自治區，自展開一連串獨立運動後，中央政府震怒屢次施壓報復，不只下令將前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）等官員免職究責，如今還傳出，連當地博物館內的典藏文物，也全都強硬搬走。

《BBC》報導，當地時間11日，警方前往加泰地區內的列伊達博物館（Museu de Lleida），拿走44件中古世紀流傳下來的寶物，途中遇到群眾示威抗議，雙方發生推擠衝突，8小時後警方在維安優勢下，運走首批文物。逃亡、滯留比利時的普伊格蒙特聞訊，痛批當局這種行徑根本是挾怨掠奪。

報導指出，官方手上的古物，是原持有者喜罕娜女修院（Sijena monastery），於1980年代賣給加泰政府，但西邊的亞拉岡自治區（Aragón），卻質疑修女們不法變賣，一狀告上法院，法官雖於2015年宣判交易案無效，但未積極啟動因應措施，這批文物繼續陳列於館內。

報導提到，未料，西國文化部長維哥（Íñigo Méndez de Vigo）無預警地突然動用職權，強制執行這起閒置兩年的訴願案，派員警前往博物館搬走部分館藏藝術品，此舉被認為是報復加泰地區獨立的新一波行動，加深雙方間的緊張情勢。