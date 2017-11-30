非法移民淪為奴！利比亞成販賣人口天堂 南非強烈譴責

非洲各國的非法移民被聚集於利比亞首都黎波里（Tripoli ），隨後將由國際移民組織（IOM）協調之方案遣回自己的祖國。（資料照，法新社）

2017-11-30 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕南非外交部發表聲明指出，他們嚴厲譴責北非利比亞境內的販賣非法移民為奴隸行為，呼籲立即停止，盼利比亞能詳加調查，過程要透明、結果要公開，且公布所有主犯與共犯姓名；強調南非絕對支持人權、尤尊重非洲同胞的尊嚴，和國際社會一同支持將欺凌弱勢的犯罪者繩之以法。

綜合外媒報導，利比亞境內有許多白人人口販子，以每人約400美元（約新台幣1萬2400元）的平均價格，販賣非洲非法黑人移民給當地的農民作為農場勞力。

自格達費（Muammar Gaddafi）政權於2011年倒台後，利比亞的權力真空，致其長期陷於混亂當中，成為非法移民冒險渡抵歐洲的主要出口；也有大量人潮因無法成功前往，多滯留於利比亞境內尋找工作機會，造成嚴重治安問題。

過去多年，大量來自非洲各國與敘利亞的難民，不惜涉險穿越北非沙漠達地中海岸邊，再試圖渡海往歐洲尋求生路，卻往往命喪途中而夢碎，光是今年已知就有近2700人死亡。

報導指出，利比亞當局已成立調查小組，正偵查販賣奴隸情況是否為真，若屬實將逮捕交易雙方交由司法審理；但也有利比亞人表示，歐洲嚴格限制移民潮才是導致利比亞境內外來人口大量暴增的主要原因。