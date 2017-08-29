競選期間通俄？ 川普被爆曾想在俄國蓋大樓

2017-08-29 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的家族身陷通俄風暴，近日又被爆出川普在競選總統期間，旗下的房地產公司曾積極尋求在俄羅斯投入商業開發，興建類似紐約「川普大樓」的商業建案，且已進行到「意向書」階段，這與川普先前強調與俄方沒有商業往來的說法出現矛盾。

川普（Donald Trump）上任後便遭通俄案醜聞纏身，雖然他一再否認指控，但《華盛頓郵報》檢視川普集團律師提交給國會調查通俄委員會的文件與郵件，發現在川普競選美國總統期間，川普集團旗下公司曾簽署一份計畫在莫斯科興建一棟類似紐約「川普大樓」的意向書（letter of intent），且還有雙方洽談相關業務的往來郵件可當作佐證。

雖然川普集團當時的法律顧問柯恩（Michael Cohen）向媒體表示，該建案簽署不具法律約束力的「投資意向書」，不過最終沒有談成，但對照川普在選戰期間一再宣稱跟俄國毫無商業關係的說法，這項消息等於是讓川普自打嘴巴。

外媒報導也提及，有聽到雙方交流簡報的人士表示，川普的商業夥伴、俄羅斯出生的美國房地產開發商沙特（Felix Sater）還曾吹噓自己與俄羅斯總統普廷交好，聲稱自己可以讓對方幫川普說點「好話」，並打包票說「我會讓整個普廷團隊接受此事」、「我們會讓川普順利當選」。該案最終是因未取得俄政府的融資許可而胎死腹中。