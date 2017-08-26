川普簽備忘錄了... 跨性別者將無限期禁止服役

川普簽署備忘錄消息傳出後，許多民眾上街頭抗議。（法新社）

2017-08-26 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在7月26日宣布禁止跨性別者從軍，引發各界不滿，川普美國時間25日簽署備忘錄，指示軍方無限期禁止跨性別者從軍，政策將回到2016年6月前的措施，跨性別者不能公開服役。

綜合外媒報導，白宮25日公布備忘錄內容，未來軍方要無限期禁止跨性別者入伍，不過已入伍的跨性別者，川普賦予美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）權力，讓馬蒂斯延長至2018年3月23日提出對策，目前不清楚已服役的跨性別者未來將如何安排。

報導指出，美國前總統歐巴馬在2016年6月宣布跨性別者可入伍服役，不須隱藏跨性別的身分，不過川普上月突然宣布恢復過往政策，引發各界撻伐。

另外，川普也指示馬蒂斯不得使用聯邦資金支付跨性別者的醫療補助。川普對馬蒂斯指示中提到，他發現他的前任歐巴馬的跨性別政策是有缺陷的，「根據我的看法，以前行政部門沒有找到足夠的依據得到結論，禁止跨性別者並不會妨礙軍事效能和殺傷力。」

根據統計，目前約有2500名跨性別者正在服役，其中1500名是儲備役，估計只有30至130人為現役軍人。