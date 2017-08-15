誰是習近平接班人？港媒點名了.....

被港媒點名可能是習近平接班人的重慶市委書記陳敏爾（圖）。（圖擷取自網路）

2017-08-15 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大還沒召開，但習近平確認領導地位已無懸念，不過，依照中共人事佈局，現任的7位政治局常委中，有2位新人很可能是未來接班「儲君」，其中一位被港媒點名是重慶市委書記陳敏爾。

香港政論員潘小濤在《明報》上的一篇觀察文章指出，接理論，中共現任7位政治局常委，按年齡只有習近平和李克強能留任，其餘5人退下來，換上5名新人，而「5名新人中應有兩個是未來的接班「儲君」（第六代）」，如同之前習近平及李克強在10年前的中共十七大時，進入政治局常委，準備接班。

5年前被傳第六代「儲君」是廣東省委書記胡春華及原重慶市委書記孫政才，已在孫政才遭到撤職調查後破局，新的「真命天子」可能就是「接替孫政才出任重慶市委書記的陳敏爾」。

陳敏爾比習近平年輕7歲，不止是習近平浙江舊部，也是習的「政治化妝師」。4年前當選貴州省長、兩年前任省委書記，都可以看到習一手拉拔，包括協助貴州建設中國首個國家級大數據綜合試驗區、甚至蘋果公司到中國的首個雲端資料中心設在貴州等，都可看成是替陳敏爾累積政績，好讓他更上一層樓。

陳敏爾是典型「習家軍」，只不過不知是接習還是接李克強的班。