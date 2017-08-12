核攻威脅升級 南韓國家擁核呼聲起

2017-08-12 00:14

〔中央社〕擁核國家北韓與美國之間的飛彈僵局升高之際，南韓國內要求首爾建設自衛性核武器的呼聲也逐漸加大。此事勢必讓當前情勢更加複雜。

法新社報導，根據1974年美韓之間簽署的原子能協議，南韓禁止發展核武。為防禦來自北韓的攻擊，南韓目前駐有2萬8500名美軍，美國並提供「核保護傘」，來對抗北韓可能攻勢。

不過，隨著平壤當局三不五時威脅要將首爾變成「火海」，並再三質疑華府，如果捍衛南韓會讓自家城市遭到報復攻擊的危險，是否仍願護衛南韓。南韓媒體因此率先發難，呼籲改弦易轍。

南北韓打了一場韓戰，這場戰役最後以對峙僵局作收。分析人士估計，具高度先進科技能力的南韓若決定發展原子設施，只需幾個月時間就能成功。

南韓「韓國前鋒日報」（Korea Herald）今天在社論中表示：「該是開始檢討核子軍備的時候了。」

平壤上個月兩次成功試射洲際彈道飛彈，射程涵蓋大部份美國本土後。韓國前鋒日報警告：「對於美國提供南韓核保護傘的信任可能動搖了。」

社論敦促華府，若不想見到擁核的首爾，就在南韓部署一些美國的原子武器。

1950至1953年的韓戰之後，華盛頓在南韓部署了一些美國原子武器，但在1991年兩韓聯合發布朝鮮半島無核化聲明時，撤離了這些核武。

不過，平壤於2006年首次進行核試，並於2009年正式摒棄朝鮮半島無核化協議。

美國總統川普本週警告要讓平壤見識前所未見的「火焰和烈怒」後，升高了近幾月以來的緊張情勢，北韓隨即威脅要以飛彈攻打美國領地關島一帶。

北韓總參謀長李明洙回應說，美國若繼續「魯莽」的行為，平壤將讓所有挑釁者「承受最悲慘和最無情的懲罰」。