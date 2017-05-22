6日本人「被失蹤」 中國外交部：涉嫌從事違法活動

中國證實有6名日本人被扣留在山東和海南兩省，由於這兩個省份有海軍軍港且停泊艦艇，被捕的原因很可能涉及軍事機密。（路透）

2017-05-22 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前外媒揭露，中國在2010至2012年間殺害或監禁18至20名美國中情局（CIA）線人，今（22日）又有日媒爆料，中國國家安全局於今年3月在山東及海南省逮捕6名疑似從事間諜活動的日本籍男子，中國外交部的例行記者會也證實此事。

據中國媒體報導，今天在中國外交部例行記者會上，包括《共同社》在內的兩家日媒針對6名日本籍人士遭中方逮捕一事尋求官方證實，並追問逮捕事由，中國外交部發言人華春瑩證實，中國相關單位確實拘捕6名日本公民，指這6人涉嫌在中國從事違法活動，並已通報了日本駐中國相關機構。

日本媒體報導，有6名年齡介乎20到70多歲的日本男子，在今年3月底被中國國家安全局逮捕且拘留，其中3人在山東省被捕，另外3人則在海南落網，據傳這6名日本人至今仍然被中國國安局扣留在山東和海南兩省。