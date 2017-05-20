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川普搭空軍一號 展開就任後首度外國訪問
2017-05-20 03:36
〔中央社〕美國總統川普今天展開就任後首度國外訪問，自華盛頓近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）搭機前往首站－沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）。
川普偕同夫人梅蘭妮亞搭乘空軍一號（Air Force One）展開這次外國6站訪問行程，包括沙烏地、以色列、巴勒斯坦自治區、梵蒂岡、布魯塞爾和義大利西西里。
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