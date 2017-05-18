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「南海行為準則」框架今通過 東協憂中國不守規矩

2017-05-18  20:37

〔編譯周柏憲／綜合報導〕根據中國外交部消息，中國與東南亞國家協會（ASEAN）在今日（18）的「南海各方行為宣言」第14次的高官會上，通過長久未決的「南海行為準則」框架。

環球時報報導，與會各方就落實「南海各方行為宣言」、海上實務合作、以及「南海行為準則」等議題，進行深入且直接的探討，並通過「準則」框架，此為整體準則的重要階段成果。

根據路透，中國與東協官員在貴州省貴陽市開完會後，中國外交部即宣稱同意「準則」框架，未提供框架內容的細節。部分東協外交官憂心中國是否能誠實履行框架，也擔心東協是否有讓北京遵守規矩的影響力。

根據星國海峽時報，該「準則」框架將是明年各方邁入協商新階段的基石，但框架是否具法律效力，仍不可知。

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  • 南海具有戰略和經濟價值的水道，包含台灣在內，多國在此聲稱擁有主權。圖為南沙群島的一座無人島。（路透）

    南海具有戰略和經濟價值的水道，包含台灣在內，多國在此聲稱擁有主權。圖為南沙群島的一座無人島。（路透）

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