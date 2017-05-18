更想哭？ 美資安公司證明更強新病毒正在擴散

勒索病毒「想哭」肆虐全球，美國網路安全公司表示，有新病毒正在擴散。（法新社）

2017-05-18 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕繼勒索軟體「想哭（WannaCry）」上星期席捲全世界造成強烈災害後，國際網路安全公司「Proofpoint」於昨（17）日證實，有新病毒正在秘密進行擴散，實際威脅性強過「想哭（WannaCry）」，若感染病毒，將會利用電腦進行虛擬貨幣採礦，造成使用效能變低。

綜合外媒報導，Proofpoint的研究員尼可拉斯．戈狄耶（Nicolas Godier）表示，12日確定「想哭」造成的網路攻擊事件後，公司的研究員們發現，有個利用與「想哭」所攻擊安全性弱點相同的病毒，稱為「Adylkuzz」，估計已經感染了數10萬台的電腦。戈狄耶表示，新病毒「一樣是利用美國國家安全保障局（NSA）曾運用微軟（Microsoft）的漏洞所製作的駭客工具，不過Adylkuzz是用於另一種看不見的用途。」

報導指出，「想哭」會將檔案加密，被感染的電腦會變得完全無法使用。而Adylkuzz會在背景程式進行「門羅幣（Monero）」的採礦，並將得到的虛擬貨幣傳回給病毒製作者。像門羅幣與比特幣（Bitcoin）這種虛擬貨幣，是參與者透過處理交易驗證和記錄來獲取作為手續費，或取得新產出的比特幣；比特幣可經由挖礦取得，也可用來交換貨物、服務，以及其他貨幣。

根據ProofPoint的部落格指出，若感染了Adylkuzz，將無法使用Windows的共享型資源，雖然會使電腦與伺服器效能變低，但用戶可能無法立刻查覺已感染病毒。另外Adylkuzz的擴散是從上個月24日到這個月2日之間開始的，而由於動作並不突出，難以立刻發現。