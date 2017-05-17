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洩密給維基解密 美國變性士兵出獄

在服役期間向維基解密洩露軍事機密的美國陸軍士兵雀兒喜曼寧，今年1月獲得前總統歐巴馬減刑後，在週三（17日）出獄。（法新社）

2017-05-17  21:11

〔即時新聞／綜合報導〕在服役期間向維基解密洩露軍事機密的美國陸軍士兵雀兒喜曼寧（Chelsea Manning），今年1月獲得前總統歐巴馬（Barack Obama）減刑後，在週三（17日）出獄。

《路透》、《美聯社》報導，根據美軍發布的訊息，曼寧在當地時間週三凌晨2時，離開位於堪薩斯州萊文沃思堡（Fort Leavenworth, Kansas）的軍事監獄。

曼尼因在服役期間向維基解密洩露70多萬筆美國軍事文件、影片、外交電文、戰地紀錄等，於2013年被定罪，共計20項，包括6項間諜活動、竊盜及電腦詐欺等。

在變性前名為布萊德利曼寧（Bradley Manning）的這位美軍前伊拉克情報分析人士說，他揭露這些訊息，是因為他認為美軍無視戰爭對平民的影響，這舉動是出於「對我國的愛」。

曼寧原本被處以35年的刑期，但在今年1月獲得卸任前的歐巴馬減刑28年。這項決定激怒了美國國安專家，認為曼寧洩密的舉動是讓美國人的生命陷於險境。

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  • 雀兒喜曼寧（Chelsea Manning）在變性前名為布萊德利曼寧（Bradley Manning）。（法新社）

    雀兒喜曼寧（Chelsea Manning）在變性前名為布萊德利曼寧（Bradley Manning）。（法新社）

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