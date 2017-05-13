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勒索病毒橫掃全球 這國「0災情」成東亞唯一淨土

東亞台、日、中、南韓災情都相當嚴重，不過北韓完全不受影響，網友嘲諷表示，網路病毒爆發時北韓反而「成為人類社會最後的堡壘。」（翻攝自MalwareINT）

2017-05-13  20:02

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WannaCry pt0r 2.0」災情不斷延燒，資安監控網站累計全球99國受害，不過在東亞重災區中唯有「北韓」倖免於難，堪稱是唯一淨土。

綜合媒體報導，「WannaCry pt0r 2.0」利用微軟漏洞向沒有安裝更新的電腦發動攻擊，受害電腦的檔案將被上鎖，必須支付約新台幣9000元的比特幣才能解除。微軟建議win7以上使用者，務必安裝最新更新檔案，以確保電腦安全。

這波攻擊在12日、13日迅速蔓延全球，英國衛生醫療系統（NHS）中毒，導致16家醫院電腦系統被迫關閉；中國也傳出多家大專院校受害，學生的畢業論文遭全面封鎖，學生可能因此「延畢」。

在全球災情中，網路不發達的國家反而免受其害。根據病毒監控網站「MalwareINT」統計顯示，東亞台、日、中、南韓災情都相當嚴重，不過北韓完全不受影響，網友嘲諷表示，網路病毒爆發時北韓反而「成為人類社會最後的堡壘。」

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